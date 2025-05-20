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РФ разочарована решением Израиля начать широкомасштабную наземную операцию в Газе

РФ разочарована решением Израиля начать широкомасштабную наземную операцию в Газе
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москва разочарована решением Израиля о широкомасштабной наземной операции в секторе Газа, она выступает за политико-дипломатический подход и полное прекращение огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, разочарованы таким решением израильских властей, которое неизбежно повлечет за собой дальнейшее увеличение числа погибших мирных жителей, новые разрушения", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

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Так она прокомментировала информацию о том, что израильская армия активизировала боевые действия в секторе Газа и приступила к широкомасштабным сухопутным операциям.

"Значительно увеличена интенсивность ракетно-бомбовых ударов, это привело к росту жертв среди гражданского населения. Сообщается, что в результате атак на социальные объекты и места размещения внутренне перемещенных лиц в различных частях палестинского анклава последние три дня было убито около трех сотен человек", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия неоднократно публично заявляла о том, что "единственный путь к нормализации ситуации в Газе лежит через перевод решения конфликта в политико-дипломатическое русло".

"Для этого необходимо обеспечить полное прекращение огня, возобновление оказания гуманитарной помощи населению сектора, что будет способствовать созданию условий для перезапуска политического процесса в целях справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе", - заявила Захарова.


МИД РФ Мария Захарова Израиль сектор Газа
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