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В Европе обеспокоены гуманитарной ситуацией в Газе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии и ряде стран Европы выразили встревоженность гуманитарной обстановкой в секторе Газа.

В частности, обеспокоенность выразила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "В Европе приветствуют решение Израиля пропустить в сектор ограниченное количество грузовиков с продовольствием после нескольких месяцев блокады, и в то же время считают эти меры недостаточными, - заявила она телеканалу "Аль-Джазира". - ЕС вложил средства в эту гуманитарную помощь. Она должна добраться для людей - положение катастрофическое".

Британский премьер-министр Кир Стармер, выступая в парламенте, заявил, что его правительство "в ужасе от эскалации боевых действий со стороны Израиля".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Газе "требуется немедленная помощь в максимальном размере".

Папа римский Лев XIV тоже выразил обеспокоенность судьбой мирных жителей Газы, страдающих от нехватки продовольствия. "Мы всегда помним о наших братьях и сестрах, страдающих от войны. Дети, пожилые люди, целые семьи голодают в Газе", - написал он в соцсети X.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее во вторник сообщила о разочаровании Москвы решением Израиля.

"Конечно, разочарованы таким решением израильских властей, которое неизбежно повлечет за собой дальнейшее увеличение числа погибших мирных жителей, новые разрушения", - сказала она.

Ранее в мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В Армии обороны Израиля проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военных - взять под контроль всю территорию сектора Газа. При этом он подчеркнул, что не допустит голода на этой территории.

Израиль Кая Каллас ХАМАС Лев XIV Кир Стармер Жан-Ноэль Барро сектор Газа
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