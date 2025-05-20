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Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, группировки "Запад" и "Южная" за сутки улучшили позиции, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, в течение суток армия Украины потеряла свыше 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Как сообщили в военном ведомстве, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции.

За сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Купянска, Соболевки Харьковской области, Карповки и Кировска в ДНР, сообщило министерство обороны.

"ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус", а также два склада боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Марково, Предтечино, Миньковки и Григоровки в ДНР. Украинские силы потерял за сутки свыше 265 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия. Уничтожено пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровское и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - информирует Минобороны.

Потери украинской армии составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщили российские военные.

По их словам, подразделениями группировки "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад и двух штурмовых полков ВСУ и в районах Бунякино, Рыжевки, Атинского, Белополья и Бессаловки в Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевки Запорожской области и Отрадокаменки Херсонской области. За сутки уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и склад боеприпасов, сообщили в министерстве обороны.

Минобороны РФ
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