Минобороны РФ сообщило об ударе "Искандером" по спецназу ВСУ в Сумской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинского спецназа в районе Шостки Сумской области, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В результате удара потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов. Также уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По информации министерства, лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ был обнаружен в результате разведывательных мероприятий.

По данным Минобороны РФ, координаты цели были переданы расчетам оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", которые нанесли удар.

По официальным данным, "Искандер-М" - российский оперативно-тактический ракетный комплекс. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.