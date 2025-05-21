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Калужский аэропорт временно закрыт для приема и отправки воздушных судов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Калужском аэропорту во вторник вечером, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево; UUBC)", - написал он в своем телеграм-канале.

14 мая представитель Росавиции сообщил об ограничениях в работе аэропорта "Зырянка" в Якутии из-за затопления грунтовой ВПП.

Грабцево Калуга Росавиация
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