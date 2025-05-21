Аэрогавани Ярославля и Костромы временно закрыты для приема и выпуска воздушных судов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в среду.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA)", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на 21 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Калужском аэропорту.