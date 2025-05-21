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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 21 мая снизилась на 11,7%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 21 мая снизилась на 11,7%, до 1 тыс. 550,3 рубля с 1 тыс. 755,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень в очередной раз осталась на нулевом уровне, на кукурузу - снизилась до 665,7 рубля с 872,4 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $250,5 за тонну на пшеницу ($250 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 27 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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