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Пошлина на экспорт пшеницы с 28 мая снизится на 12% до менее 1365,5 рубля за тонну

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из Роммтт с 28 мая составит 1 365,5 рубля против 1 550,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Снижение составляет 12%.

Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 606 рублей с 665,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $248,4 за тонну на пшеницу ($250,5 за предыдущий период), $204 - на ячмень ($204), $220,9 - на кукурузу ($220,9).

Новые ставки будут действовать по 3 июня.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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