Минобороны сообщило об ударах дронами по передовым позициям ВСУ в Сумской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Расчеты FPV-дронов Тульского соединения ВДВ группировки "Север" наносят удары по передовым позициям украинских войск в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Согласно сообщению ведомства, в результате этих ударов сорваны попытки проведения ротации на передовых позициях ВСУ у госграницы РФ. Кроме того, нарушена логистика украинских подразделений, предотвращен подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия.

Как отметили в министерстве обороны, российские военнослужащие применяют ударные FPV-дроны на оптоволокне, на которое не действуют средства радиоэлектронной борьбы.