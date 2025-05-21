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Минобороны сообщило об ударах дронами по передовым позициям ВСУ в Сумской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Расчеты FPV-дронов Тульского соединения ВДВ группировки "Север" наносят удары по передовым позициям украинских войск в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Согласно сообщению ведомства, в результате этих ударов сорваны попытки проведения ротации на передовых позициях ВСУ у госграницы РФ. Кроме того, нарушена логистика украинских подразделений, предотвращен подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия.

Как отметили в министерстве обороны, российские военнослужащие применяют ударные FPV-дроны на оптоволокне, на которое не действуют средства радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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