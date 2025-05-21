В "Росатоме" заявили, что поддерживают "ядерный щит" на должном уровне

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что главной задачей госкорпорации является поддержание "ядерного щита" в таком состоянии, чтобы ни у кого не было мысли применить оружие прости России.

"Абсолютный приоритет - миссия, ради которой мы были созданы 80 лет назад - это защита нашего суверенитета, обороноспособность нашей страны, поддержание и развитие "ядерного щита" нашей Родины. Эта работа продолжается на должном уровне, и главная задача - держать в таком состоянии "ядерный щит", чтобы не было даже мысли ни у кого применить оружие против Российской Федерации", - сказал Лихачев во время правительственного часа в Совете Федерации в среду.