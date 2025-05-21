ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на заводе в Казани

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии с использованием БПЛА, сообщает пресс-служба управления.

"Под кураторством неустановленного представителя украинской стороны житель региона, 2000 года рождения, в целях осуществления диверсий прошел обучение основам конспирации, а также изучал способы изготовления взрывных устройств", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года подозреваемый готовил диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани.

Отмечается, что задержанный является участником ряда проукраинских организаций.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 281 УК (диверсия) и ст. 281.2 УК (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности).