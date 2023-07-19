ФСБ задержала в Казани подозреваемого в подготовке поджога бронетехники

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали в Казани предполагаемого сторонника одной из организаций, признанных в РФ террористическими, который, как считает следствие, планировал поджечь военную технику, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Задержанный подозревается в том, что устроил схрон с бутылками керосина рядом с территорией Казанского высшего танкового командного училища и собирался поджечь бронетехнику", - уточнил агентству осведомленный источник, знакомый с ходом следствия.

По его словам, при обыске дома у задержанного были найдены трансформаторы, таймеры для детонатора, квадрокоптер, бесшумные часовые механизмы и компоненты для взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.

У "Интерфакса" пока нет комментариев из официальных источников о подробностях планируемого преступления.