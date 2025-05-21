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Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников, летевших на Москву

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на столицу.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Представитель Росавиации Артем Кореняко около 13:00 сообщил, что ограничена работа аэропортов "Домодедово", "Жуковский" и чуть позднее - аэропорта "Шереметьево". Предприятия временно не принимают и не отправляют рейсы. "Шереметьево" все же может выпускать самолеты по согласованию, уточнил позднее Кореняко.

Незадолго до этого Росавиация ограничила работу аэропортов Владимира, Иванова и Калуги.

Домодедово Жуковский Сергей Собянин Шереметьево Росавиация Москва
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