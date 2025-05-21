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"Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений, сообщила Росавиация.

Ранее в среду аналогичные ограничения для безопасности полетов были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.


Жуковский Домодедово Росавиация Шереметьево Москва
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