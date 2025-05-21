"Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают рейсы из-за введенных ограничений, сообщила Росавиация.

Ранее в среду аналогичные ограничения для безопасности полетов были введены в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



