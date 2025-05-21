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Австрийский институт IWM признан нежелательным в РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность австрийского Association Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen (IWM), сообщает в среду надзорное ведомство.

"Ассоциация базируется в Вене. С 2015 года так называемые эксперты IWM занимаются реализацией коммерческой программы, связанной с попытками нарушить территориальную целостность нашей страны. Под кураторством западных спецслужб, манипулируя фактами, они активно работают над созданием образа "России-агрессора", - сообщает Генпрокуратура.

В своих публикациях институт призывает "обеспечить киевских неонацистов оружием, поддерживают преступные атаки на мирное население и выступают за усиление военного противостояния в зоне СВО".

"В числе партнеров института числятся американские организации Open Society Foundations, Atlantic council of the United States, а также австрийская Central European University, деятельность которых уже признана нежелательной на территории Российской Федерации", - добавили в Генпрокуратуре.

IWM создан в 1982 году в Австрии. Согласно сообщению на сайте, организация занимается гуманитарными и социологическими исследованиями.

Генпрокуратура РФ IWM Association Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen
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