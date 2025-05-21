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Совет Федерации одобрил закон о регулировании оборота метанола

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, закрепив требование о его обязательной денатурации.

Законопроект в парламент внесла группадепутатов и сенаторов.

Закон вводит обязательное включение всех участников цепочки - производителей, перевозчиков, продавцов и пользователей - в специальный реестр. Прописывается запрет на оборот вне реестра, розничную продажу (в том числе дистанционным способом), а также уничтожение незаконно обращающейся продукции и изъятие оборудования у лиц, не внесенных в реестр.

Понятие "оборот метанола" включает не только производство и реализацию, но и переработку, погрузку, разгрузку, перевалку, хранение и уничтожение.

"Погрузка и разгрузка, в том числе перевалка, метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляются при условии соблюдения требований к погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам, установленных законодательством РФ", - следует из документа.

Для включения в реестр организациям и индивидуальным предпринимателям достаточно направить электронное уведомление через "Госуслуги" или ГИС промышленности, подписанное УКЭП. Представления иных документов не требуется. Уведомление должно быть подано не позднее чем за пять рабочих дней до начала деятельности. Уполномоченный орган регистрирует его в день получения и присваивает реестровый номер. Из-под обязанности направлять уведомление о включении в реестр выведены научные и образовательные организации, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса, если их деятельность направлена на обеспечение обороны и безопасности страны.

В соответствии со статьей 4 одобренного закона, оборот метанола допускается только при условии его обязательной денатурации, требования к которой устанавливаются правительством. Кабинет министров также определит случаи, при которых денатурация не является обязательной.

Действие закона не распространяется на оборот автомобильного бензина, а также на оборот иных метанолсодержащих жидкостей, перечень которых утверждается правительством. Нормы закона применяются только в части, не противоречащей праву ЕАЭС и российскому законодательству в сфере технического регулирования.

Основные положения закона начнут действовать с 1 сентября 2025 г. Требование о денатурации вступит в силу после утверждения соответствующего акта правительства, но не ранее 1 марта 2026 года.

Госуслуги ЕАЭС Совет Федерации
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