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Госдума не будет повышать класс опасности для промышленных объектов с метанолом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности исключил из законопроекта о регулировании оборота метанола норму, которая автоматически присваивала III класс опасности всем объектам, использующим или хранящим метанол, вне зависимости от объемов и концентраций.

Ранее комитет предупреждал, что предлагаемые нормы могут осложнить деятельность металлургических и нефтегазовых предприятий.

Доработанный текст законопроекта № 732848-8 размещен в электронной базе данных парламента. Первое чтение законопроект прошел в феврале. Он был внесен в палату осенью 2024 года группой депутатов и сенаторов.

Законопроект предлагал изменить законодательство о промышленной безопасности, распространив III класс опасности на все объекты, связанные с метанолом, если они не входят в I или II класс. Это означало бы автоматическое ужесточение требований даже для предприятий, использующих метанол в минимальных количествах.

Комитет по промышленности в заключении указывал, что предложенные изменения приведут к необоснованному повышению класса опасности для предприятий нефтегазовой и металлургической отрасли, а также для других производств, где метанол используется в незначительных объемах.

В комитете и в отзыве правительства отмечалось, что повышение класса опасности повлечет рост проверок проводимых как Ростехнадзором, так и иными федеральными органами исполнительной власти (ФСБ, ФСО, ФСИН, СВР и Минобороны), что повлечет увеличение административной нагрузки и расходов.

После переработки из текста закона исключен весь блок, касающийся изменения классификации опасных производственных объектов.

Документ в новой редакции сосредоточен на создании и администрировании реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей. Предусматривается, что правительство утвердит порядок формирования и ведения реестра, уполномоченный орган станет вести этот реестр, информация о таких организациях будет включается в государственную информационную систему промышленности.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 20 мая. В случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Госдума Ростехнадзор
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