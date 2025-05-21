Что произошло за день: среда, 21 мая

Атака беспилотников, закон о локализации такси принят Совфедом, арестован бывший замгубернатора Тамбовской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В столице отразили атаки 18 беспилотников. Для обеспечения безопасности полетов в течение дня неоднократно вводились ограничения на работу московских аэропортов "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево". Как сообщили в Минобороны РФ, средства ПВО с 15:00 до 18:00 мск уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. Помимо столичного авиаузла ограничения вводились в аэропортах Владимира, Иваново и Калуги.

- Совет Федерации одобрил закон о локализации такси в России. Документ был доработан во II чтении в Госдуме, в результате чего вступление в силу обязательных требований по локализации было сдвинуто на 1 января 2033 года.

- Евросоюз изучает введение нулевой квоты для российского газа. Как пишет Bloomberg, таким образом планируется достичь цель полностью прекратить импорт в ЕС российского газа к концу 2027 года, несмотря на возражениями Венгрии и Словакии.

- Взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Ставрополе. Пострадали три человека. Взрыв газа мог произойти в результате утечки из газового котла, который стоял в квартире, сообщили в правоохранительных органах Ставропольского края.

- Путин поддержал идею сохранить выплаты пострадавшим от боевых действий жителям Курской области. Президент РФ объяснил, что лично приехал в регион, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

- Экс-замгубернатора Тамбовской области арестован по делу о взятке в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идет о получении им незаконного вознаграждения от основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича.

- Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов пользоваться "Госуслугами" и брать кредиты. Среди других мер по принуждению к погашению долгов предлагается отказывать должникам в регистрации недвижимого имущества и транспортных средств.

- Бывший замглавы Росстандарта арестован по делу о мошенничестве на ростовском ГПЗ. Фигурантами дела о хищении более 1 млрд рублей при выполнении гособоронзаказа на подшипниковых заводах стали также ряд руководителей и собственников предприятий.