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Экс-замгубернатора Тамбовской области арестован по делу о взятке от основателя "Русагро"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Иванова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде в среду.

Суд отказал защите фигуранта дела в избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Как уточнили в суде, Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным СМИ, речь идет о получении экс-замгубернатора незаконного вознаграждения от основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича.

Мошкович ранее был заключен под стражу по делу об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В ходе судебного заседания 20 мая, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста бизнесмену, стало известно, что он стал фигурантом дела о даче особо крупной взятки.

Тамбовская область Сергей Иванов Русагро Вадим Мошкович
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