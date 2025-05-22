Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В аэропортах Домодедово и Жуковский восстановили работу после повторно вводившихся Росавиацией ограничений.

"В аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:47 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Ранее со среды на четверг оба аэропорта пять раз приостанавливали работу для обеспечения безопасности полетов.