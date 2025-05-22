Временные ограничения в шестой раз введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В аэропортах Домодедово и Жуковский Росавиация в шестой раз за ночь приостановила прием и вылет воздушных судов.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04:10 мск", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковский в 02:47 по Москве были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.