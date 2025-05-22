Отражена атака еще шести БПЛА, летевших на Москву

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников, летевших в сторону столицы.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака еще пяти БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем телеграм-канале утром в четверг.

Ранее он сообщал об очередном единичном подбитом дроне.

"Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин.

Ранее сообщалось о 18 дронах, сбитых в четверг на подлете к Москве. Накануне было уничтожено 27 беспилотников, направлявшихся к столице.