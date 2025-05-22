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В Кремле считают единичным мнением предложение Петра Толстого изменить Конституцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что вопрос об изменении Конституции стоит на повестке дня.

На брифинге его спросили, видят ли в Кремле необходимость внесения новых поправок в Конституцию в свете прозвучавших предложений на этот счет, и обсуждают ли эту тему.

"Вы знаете, я честно говоря, не слышал, что они звучат. Я знаю, что было заявление Толстого (вице-спикер Госдумы Петр Толстой - ИФ). А потом ничего не звучит", - сказал он.

Ему рассказали, что, например, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил исключить из Конституции положение о двойном гражданстве, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за закрепление в Основном законе национальной идеи.

"Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - отреагировал Песков.

Дмитрий Песков Александр Бастрыкин Петр Толстой Сергей Миронов Кремль Конституция
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