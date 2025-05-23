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Хинштейн сообщил о 16 пострадавших после ракетного удара по Льгову

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате вчерашнего ракетного удара по Льгову пострадали 16 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

"Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что два человека отпущены на амбулаторное лечение, у них легкие ссадины после обстрела.

"По данным на 23:00 22 мая в результате атаки повреждения получили 30 частных домов, в 26-ти квартирах (в 3-х МКД) выбиты окна. Пострадали 2 магазина, автомойка, различные повреждения получили 14 легковых и 9 грузовых автомобилей", - уточнил губернатор.

Хинштейн сообщил об атаке накануне вечером, по его словам удар был нанесен по трассе Курск - Рыльск на въезде в Льгов.

Курская область Льгов удар пострадавшие
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