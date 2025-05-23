Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 23 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки беспилотников упали в промзоне в Ельце Липецкой области, начался пожар, восемь человек пострадали. Также в результате падения обломков БПЛА повреждено 20 квартир пятиэтажки, пострадавших нет.

- При ракетном ударе по Льгову Курской области пострадали 16 человек, включая двух детей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Удар был нанесен накануне вечером по трассе Курск - Рыльск на въезде в Льгов.

- Девять дронов сбито в четверг на подлете к Москве. Накануне вечером сообщалось об уничтожении 11 БПЛА, летевших на столицу.

- Действовавшие более суток ограничения на работу аэропортов Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты. Минувшей ночью приостанавливали работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

- Глава МИД Ирана заявил в преддверии переговоров с США, что Тегеран не откажется от ядерной программы. "Однако мы готовы принять меры по укреплению доверия и прозрачности и согласиться на более широкий мониторинг, потому что мы уверены в мирном характере нашей программы", - говорится в заявлении Аббаса Аракчи.

- Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне грозит смертная казнь. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления.

- Республиканцы в Сенате США пригрозили России санкциями в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн заявил, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции (...), если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

- Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Матч в датском Хернинге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в США грозит смертная казнь

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран не откажется от ядерной программы

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Республиканцы в Сенате США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Что произошло за день: четверг, 22 мая

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Минск предложил Москве обмениваться списками нежелательных книг

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

Рядом со штаб-квартирой ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

В Дании повысят пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году

Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена 1000 на 1000

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году

Telegram впервые вышел на прибыльный уровень в 2024 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });