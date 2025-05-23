Что случилось этой ночью: пятница, 23 мая

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Обломки беспилотников упали в промзоне в Ельце Липецкой области, начался пожар, восемь человек пострадали. Также в результате падения обломков БПЛА повреждено 20 квартир пятиэтажки, пострадавших нет.

- При ракетном ударе по Льгову Курской области пострадали 16 человек, включая двух детей. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Удар был нанесен накануне вечером по трассе Курск - Рыльск на въезде в Льгов.



- Девять дронов сбито в четверг на подлете к Москве. Накануне вечером сообщалось об уничтожении 11 БПЛА, летевших на столицу.

- Действовавшие более суток ограничения на работу аэропортов Иваново, Калуги, Костромы, Тамбова и Ярославля сняты. Минувшей ночью приостанавливали работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

- Глава МИД Ирана заявил в преддверии переговоров с США, что Тегеран не откажется от ядерной программы. "Однако мы готовы принять меры по укреплению доверия и прозрачности и согласиться на более широкий мониторинг, потому что мы уверены в мирном характере нашей программы", - говорится в заявлении Аббаса Аракчи.

- Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне грозит смертная казнь. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления.

- Республиканцы в Сенате США пригрозили России санкциями в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании. Лидер республиканского большинства Джон Тьюн заявил, что "Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции (...), если Россия не захочет участвовать в серьезной дипломатии".

- Сборная Дании сенсационно обыграла Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Матч в датском Хернинге завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.