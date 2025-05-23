Лавров назвал легитимность киевских подписантов решающей при заключении соглашения

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Решающее значение при заключении возможного соглашения об урегулировании ситуации на Украине будет иметь легитимность подписантов с украинской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент очень четко разъяснил нашу оценку степени легитимности Зеленского и его режима. Он при этом подчеркнул, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулированию. Другое дело, когда дойдёт до подписания, там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность", - сказал Лавров в пятницу на конференции высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".