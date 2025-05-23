Российские ученые ищут в Антарктиде новые антибиотики

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Микробиологи Института экспериментальной медицины и Северо-Западного государственного медицинского университета ищут в Антарктиде новые антибактериальные средства, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшний день общественное здравоохранение во всём мире столкнулось с тем, что некоторые инфекции перестали реагировать на привычные препараты. Поэтому учёные ищут новые антибактериальные средства. Во время предыдущих экспедиций специалисты выделили из антарктической почвы бактерии. Эксперименты установили, что два штамма перспективны для лечения стафилококковой инфекции", - сказал он.

Козлов отметил, что штаммы изучены по госзаданию Минздрава России Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова.

Министр напомнил, что в Антарктиде у России есть десять станций, с учетом введенного в декабре 2024 года зимовочного комплекса Восток. В этом сезоне в экспедиции приняли участие более 500 человек, включая учёных из 32 организаций, в том числе МГУ, Горного университета, Института географии, Института океанологии, НИИ Гриппа и других. Научный план включал 65 исследовательских программ.