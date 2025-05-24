Минобороны РФ сообщило о поражении объектов СБУ и сбитом украинском МиГ-29

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток поразили объекты Службы безопасности Украины (СБУ) и украинские склады боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Как заявили в ведомстве, "нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах".

Кроме того, российские военные сообщили, что сбили украинский истребитель МиГ-29 и 174 беспилотника ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.