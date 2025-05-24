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Древний протогород нашли в ущелье в Ингушетии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Археологическая экспедиция в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона, сообщили в субботу "Интерфаксу " в республиканской школе мастеров каменщиков-реставраторов "Наследие".

"В Галгаевском ущелье, вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали), обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокладка шурфов выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна, что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен (около двух километров) и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.

"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода. Масштабы обнаруженных структур поражают воображение и заставляют нас переосмыслить историю этого региона", - сказал гендиректор школы мастеров каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.

Ранее в этом же районе были обнаружены сооружения циклопической кладки, датированные II тысячелетием до нашей эры. Новые находки могут свидетельствовать о непрерывности жизни на этой территории и подтвердить гипотезу о существовании здесь крупного поселения, игравшего важную роль в формировании ингушского этноса.

Галгаевское ущелье - историческое место формирования этнического ядра Г1алг1а (ингушей). Одно из самых населенных древних мест, находящееся возле основного пути из Северного Кавказа в Закавказье.

Ингушетия
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