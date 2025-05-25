Ограничения снова введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на обслуживание рейсов вновь введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 по Москве введены в аэропортах Домодедово и Жуковский", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Аналогичные ограничения действовали в этих аэропортах с 23:51 по Москве субботы до 01:05 воскресенья.

Ранее также была приостановлена работа столичного аэропорта Внуково.