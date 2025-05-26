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Минобороны РФ сообщило, что с вечера воскресенья нейтрализованы 96 дронов ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что 96 украинских дронов нейтрализованы с 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО, шесть - над столичным регионом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что 31 дрон ВСУ уничтожен и перехвачен над Брянской областью, 16 - над Белгородской, 11 - над Курской, девять - над Тульской, восемь - над Орловской.

Еще пять украинских дронов нейтрализованы над Калужской областью, четыре - над Ивановской, по два - над Рязанской и Владимирской, по одному - над Ярославской областью и Татарстаном.

"Всего за время налета в период с 10:00 мск 25.05 до 8:00 мск 26.05 над российскими регионами сбито 148 украинских БПЛА самолетного типа", - также заявили в министерстве.


Хроника 24 февраля 2022 года – 26 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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