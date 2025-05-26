Планирование развития Генпрокуратуры России происходит с использованием ИИ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Россия готова делиться с Камбоджей практиками использования нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) в работе прокуроров.

"У нас есть подразделение, которое занимается планированием развития прокуратуры, в том числе с использованием искусственного интеллекта, на 20-30 лет вперед", - сказал Краснов на встрече с заместителем премьер-министра, главой Минюста Камбоджи Кыет Ритом.

Он отметил, что прокуратура России уже применяет эти технологии для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействии ей.

"Мы сотрудничаем с рядом стран в этой области и готовы делиться нашими наработками с вами", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что особый интерес представляет тематика цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности - от внедрения ведомственных информационных систем до использований нейросетей и искусственного интеллекта.

"У нас есть большие наработки в использовании генеративного искусственного интеллекта, и мы готовы делиться этими практиками", - сказал Краснов.