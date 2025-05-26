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За сутки военные РФ сбили 220 беспилотников ВСУ, из них 139 - вне зоны СВО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 220 украинских беспилотников, из них 139 - вне зоны проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения специальной военной операции", - заявили в министерстве.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 152 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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