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Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение обязательств по воспитанию детей

Кабмин РФ предложил увеличить штрафы за неисполнение обязательств по воспитанию детей
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает увеличить штрафы для родителей за несоблюдение обязанностей по воспитанию детей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующими поправками, подготовленными для внесения в Госдуму.

Согласно проекту, рассказал собеседник агентства со ссылкой на соответствующий документ, это предлагается сделать для создания дополнительного механизма противодействия совершению несовершеннолетними противоправных деяний, в том числе экстремистской направленности.

Действующая редакция статьи КоАП предусматривает административное наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа от 100 до 500 рублей, при этом данный размер не пересматривался с момента вступления в силу КоАП.

Проектом поправок предлагается повысить размер административного штрафа до 500-2000 рублей.

Поправки предлагается внести ко второму чтению проекта закона, который предусматривает усиление административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом.

Санкции за указанное правонарушение предлагается дополнить таким административным наказанием, как обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

КоАП правительство
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