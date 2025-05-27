Путин проведет во вторник заседание набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей", сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что в рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за семь лет.

Помимо членов наблюдательного совета во встрече примут участие приглашенные участники проектов АНО "Россия - страна возможностей" из разных регионов страны, информирует пресс-служба.