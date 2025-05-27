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Суперсложная погода прогнозируется в регионах юга Сибири

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Резкое понижение температуры прогнозируется в регионах юга Сибири, в ближайшие дни после жары в 30 градусов в ночные часы прогнозируются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Суперсложная погода, прежде всего, на юге Сибири. Если на юге Красноярского края еще 24 мая было зарегистрировано рекордное значение для этого дня в плюс 33 градуса, аналогичная погода была в Новосибирской области и в Алтайском крае, то сейчас там резкое понижение температуры, практически на 20 градусов", - сказал Вильфанд.

Понижение температуры в этих регионах сопровождается сильными дождями, в отдельных регионах с грозой, градом и сильным ветром.

В Омской, Томской и Новосибирской областях 27 мая прогнозируются заморозки до минус 5 градусов. В южных районах Красноярского края 27-29 мая также будут заморозки.

Резкое понижение температуры в середине недели будет в Иркутской области. После 30-градусной жары, 28 и 29 мая прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также заморозки до минус 5 градусов.

Также неоднородная погодная ситуация будет в Якутии. "На севере - холодная погода, мокрый снег, ветер до 23 м/с, а в южной половине Якутии - жаркая погода до плюс 30 градусов, и там увеличивается пожарная опасность. Но к концу недели понижение температуры на юге Якутии, и она уже будет ниже нормы на 2-3 градуса", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Новосибирск Омск Красноярск Иркутск Алтай Роман Вильфанд
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