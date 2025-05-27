Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует консолидационные настроения после отката накануне на фоне опасений инвесторов, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта может оказаться продолжительным, а США могут ввести новые антироссийские санкции; негативным фактором также выступает слабая нефть (фьючерс на Brent просел к $64,5 за баррель).

Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел значительных изменений, лидерами роста выступили акции "ВК" (+1%), аутсайдерами - бумаги АФК "Система" (-2,2%) на дивидендных новостях.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2700,55 пункта (+0,03%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 79,6588 руб. (-5,2 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация накануне вечером. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.

Подешевели также акции "Северстали" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "АЛРОСА" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,7%), ВТБ (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение отойти от попыток стран Евросоюза решить кризис на Украине посредством давления на Россию и расширением санкций, сообщил в понедельник журнал The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. "Я не участвую", - по сути, так сказал Трамп", - приводит NYT слова чиновника, знакомого с деталями беседы Трампа с европейскими лидерами на прошлой неделе.

Несколько собеседников издания подтвердили, что Трамп донес до официальных лиц ЕС, что не намерен ради решения украинского кризиса оказывать давление на Россию, тем более - вводить жесткие санкции.

Тем временем, издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил накануне вечером, что в рамках переговоров по Украине сейчас речь не идет о зерновой сделке, модальность переговоров в настоящее время другая.

"Сейчас об этом (зерновой сделке) речи не идет, сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос, является ли зерновая сделка ключевым вопросом для турецкой стороны.

На просьбу журналистов оценить посредничество Турции в урегулировании украинского конфликта, Песков отметил, что Турция предлагает свои посреднические услуги, предоставила место, но самое активное посредническое участие в переговорах между РФ и Украиной принимают США.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания президента РФ с представителями российских деловых кругов в понедельник выступил с заявлением, что российские производители оказались в сложной ситуации из-за длительного действия высокой ставки ЦБ и одновременного укрепления рубля, от правительства и регулятора требуется принятие решений по улучшению ситуации.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, рынок акций с начала недели остается под давлением продаж, причем причина пессимизма комплексная. Так, сохраняются серьезные опасения по поводу затягивания переговоров между Россией и Украиной, рынок закладывает в цены риск расширения европейских антироссийских санкций, включая новые ограничения против банков и обсуждение снижения потолка цен на нефть до $45 за баррель. Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность ужесточения санкций против России, прямо подчеркнув, что его не устраивает развитие событий на Украине и действия Москвы. Для российского рынка это стало "холодным душем": несмотря на то, что высказывания политика зачастую слишком эмоциональны, инвесторы восприняли их как сигнал к повышению внешнеполитических рисков, полагает аналитик.

Нефть остается слабой, так как тревожность инвесторов подогревается ожиданиями по увеличению добычи странами ОПЕК+ и обсуждением новых ограничений по российской нефти. Во второй половине недели внимание рынка сместится к публикации данных по инфляции, промышленному производству и возможному заседанию ОПЕК, а также к приближающемуся решению Банка России по ключевой ставке, напомнил аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи закрепился ниже важной поддержки 2800 пунктов, которая долгое время служила рынку своеобразным "якорем" - здесь стабилизировались откаты в марте и апреле, от нее шли попытки роста. Сейчас индекс может устремиться к диапазону 2630-2650 пунктов, считает Магомедов.

Накануне в США биржи не работали в связи с банковским выходным.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,8% к уровню минувшей пятницы).

На нефтяном рынке цены утром во вторник снижаются.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 07:02 по Москве составила $64,58 за баррель (-0,3%), июльская цена фьючерса на WTI - $61,31 за баррель (-0,3%).

Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти с 2023 года на 2,2 млн баррелей в сутки, пока не обсуждали вариант ускоренного наращивания добычи в июле, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Нет, мы еще ничего не обсуждали", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли "восьмерка" ОПЕК+ начала обсуждать увеличение добычи на 411 тыс. б/с. "Я ничего не знаю об этом", - также сказал он.

Вопрос об уровне добычи в июле партнеры должны обсудить на онлайн-встрече 31 мая, а 28 мая состоится полноформатная встреча всех министров ОПЕК+. По словам Новака, на ней не будут обсуждаться квоты всех участников.