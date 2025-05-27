Аэропорты Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля возобновили работу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Южный, Грабцево, Стригино, Донское и Туношна вновь принимают и отправляют воздушные суда, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 07:00 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возобновлении работы аэропорта Саратова.