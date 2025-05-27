Индекс IMOEX2 после локальной стабилизации возобновил снижение и просел ниже 2680 п во главе с "Системой"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после локальной консолидации на старте утренних торгов во вторник возобновил снижение на фоне сохраняющихся опасений, что процесс мирного урегулирования украинского конфликта может оказаться продолжительным, а США могут ввести новые антироссийские санкции; негативным фактором также выступает слабая нефть (фьючерс на Brent просел к $64,5 за баррель).

Индекс IMOEX2 не удержал рубеж 2700 пунктов и откатился ниже 2680 пунктов, лидируют в снижении акции АФК "Система" (-3,4%) на дивидендных новостях.

К 07:34 по Москве индекс IMOEX2 составил 2679,08 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 мая, составляет 79,6588 руб. (-5,2 копейки).

Совет директоров ПАО АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила корпорация накануне вечером. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 27 июня.

Подешевели также акции "Северстали" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2%), "НЛМК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), ВТБ (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "ФосАгро" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,8% "префы"), "ММК" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "Роснефти" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%).

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп подумывает об отказе от мирных переговоров по Украине и может ввести санкции против России уже на этой неделе.

"Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в статье. По словам одного из источников издания, ограничения, скорее всего, не будут включать новые банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что президент США "устал от мирных переговоров" и "подумывает о том, чтобы отказаться от них".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила The Wall Street Journal: "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет мирного соглашения, достигнутого путем переговоров".

Ранее американский лидер, выступая перед журналистами в Нью-Джерси заявил, что "безусловно" раздумывает над введением дополнительных санкций в отношении России.