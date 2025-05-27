Первый за 30 лет санаторий построят в Пятигорске

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство первого за 30 лет санатория в Пятигорске, сообщили в пресс-службе банка.

"Банк ДОМ.РФ финансирует строительство санаторного комплекса в Пятигорске. Новый санаторный объект создается в городе впервые за 30 лет. Строительство ведет группа компаний "Альфа-С", объем финансирования составляет 3,7 млрд рублей", - отметили в банке.

Санаторий "Горный Бриллиант" состоит из 4-звездочного комплекса на 252 номера со SPA-центром, медицинскими кабинетами, бассейном, фитнес-залом, рестораном и полноценным футбольным полем, которое будет использоваться в том числе для тренировок спортивной футбольной школы в Пятигорске.

"Банк ДОМ.РФ на текущий момент кредитует по льготной программе финансирования туризма проекты с общим лимитом 131 млрд рублей. Это позволит создать более 6 тыс. современных гостиничных номеров в стране. Регионы Кавказа - традиционно среди лидеров по количеству проектов, представленных в наш банк для финансирования по льготной программе", - прокомментировал проект генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.