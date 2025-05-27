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Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российские военные высокоточным оружием уничтожили позицию ЗРК Patriot в Киевской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами был нанесен российскими военными 24 мая. Также в число поражённых объектов вошли: предприятие военно-промышленного комплекса Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центр радиотехнической разведки и центр авиации СБУ в Киевской области, пункт временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе Черноморска Одесской области и пункт временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов" (запрещенная в РФ организация) в районе Изюма Харьковской области.

Кроме того, по информации Минобороны, расчетом комплекса "Искандер-М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Patriot Минобороны
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