Путин 28 мая проведет переговоры с главой руководящего президентского совета Йемена

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В среду, 28 мая состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Мухаммедом аль-Алими, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня", - говорится в сообщении.