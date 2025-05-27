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Зампред ЦБ ждет ухода в прошлое практики страхования заемщиков с комиссией 90%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Практика страхования рисков банковских заемщиков с уплатой комиссионных вознаграждений банку в размере 90% будет уходить в прошлое, считает зампред Банка России Филипп Габуния. Он сказал об этом, выступая на конференции Всероссийского союза страховщиков.

"Продукт, реализуемый вместе с кредитом, в котором плата за комиссию составляет 90% и выше, будет уходить в прошлое. Страховые компании на таких продуктах не зарабатывают, а зарабатывает тот, то положил этот страховой продукт на полку, - заявил Габуния. - Репутационно все издержки таких продаж ложатся на страховые компании".

Вместе с тем у потребителей со страховщиками жизни, по его словам, складываются "странные отношения". Они "принуждены купить услугу, чтобы взять кредит. Лучше либо в этом не участвовать, либо делать такие продукты хорошими", - добавил зампред ЦБ. При этом он определил как плохую практику ту, которая вынуждает отвечать регулятора и глубоко вмешиваться в процесс формирования продуктов.

Габуния объяснил, что Банк России предлагает нормативно вводить показатель соотношения выплат к премиям для такого рода полисов, которые реализуются при решении задачи страхования жизни и здоровья заемщика (это полис страхования жизни или полис страхования от несчастного случая - ИФ).

"Мы полагаем, что ненормально для массовых видов страхования, в которых продукты продаются огромному количеству потребителей, соотношение премии к выплатам, которое составляет 10%", - сообщил Габуния.

"Странно.. зачем такой продукт вообще кому-то нужен", - добавил зампред ЦБ. Он уточнил, что "конкретные параметры еще в проработке".

Для потребителей введение такого соотношения будет означать, что полис должен быть выстроен таким образом, чтобы установленное соотношение премии и выплат в целом достигалось.

Как объяснил Габуния "Интерфаксу", в структуре продукта должны быть заложены принципы, которые позволяют повысить планку выплат. Выплаты в целом по этой линии бизнеса также повлияют на увеличение конкретных индивидуальных выплат. В настоящее время банки уже зачастую отказываются от практики реализации при оформлении кредита полисов страхования заемщиков, и Габуния не считает такой поворот драматичным.

"Ну и хорошо. Прежде всего такого рода полисы не нужны потребителю. Страховку они смогут купить в другом месте на лучших условиях", - заключил Габуния.

Банк России ранее опубликовал проект отчета о воздействии регуляторных мер в сегменте страхования заемщиков. В нем отмечалось, что такие меры имели определенное влияние на повышение уровня выплат, показатель увеличился с нескольких процентов до 10%. Однако аналогичные продукты, реализованные вне банковской системы, по страхованию жизни или страхованию от несчастных случаев имеют уровень выплат в целом до 30%.

Банк России Филипп Габуния ЦБ РФ
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