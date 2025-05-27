Дума приняла закон о переводе экспедиторских документов в электронный формат

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за перевозкой грузов, который с 1 сентября 2026 года вводит обязательную электронную форму для экспедиторских документов, а также передачу данных о перевозках в государственную информационную систему.

Законопроект № 682527-8 были внесен в парламент группой депутатов в июле 2024 года.

"Экспедиторские документы формируются в форме электронного документа. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (Минтранс - ИФ), определяет случаи, при которых экспедиторские документы оформляются на бумажном носителе", - сказано в законе.

Электронные экспедиторские документы будут подписываться усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью физического лица, в том числе действующего по доверенности. При этом сертификат ключа проверки должен быть создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем. Используемые средства защиты информации обязаны пройти процедуру оценки соответствия.

Все электронные экспедиторские документы подлежат обязательной передаче в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Порядок обмена электронными экспедиторскими документами, их отправки в государственную систему и предъявления будет устанавливать правительство.

Сейчас использование электронных экспедиторских документов не регулируется напрямую законом и осуществляется на добровольной основе. Участники рынка могут оформлять документы в цифровом виде с помощью операторов электронного документооборота, однако единых форматов, обязательной передачи в государственную систему и централизованного контроля не предусмотрено.

Поправки в закон также вводят централизованный реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности, который будет вестись в электронной форме на платформе "ГосЛог". Внесение в реестр юрлиц и ИП становится обязательным условием начала работы, а сведения будут передаваться через личный кабинет на портале госуслуг. Контроль за соблюдением требований и достоверностью данных возлагается на Минтранс.

Информация о юрлице или ИП будет вноситься в реестр бесплатно не позднее одного рабочего дня, если приложены документы, подтверждающие соответствие требованиям. В случае их отсутствия срок продлевается до семи рабочих дней.

В настоящее время сведения о компаниях, оказывающих экспедиторские услуги, в едином реестре не аккумулируются, действует регистрация в системах логистических операторов.

Принятый закон также содержит положения о необходимости для экспедиторов обеспечивать оборудование, пригодное для оперативно-розыскной деятельности; о запрете передачи персональных данных за рубеж, кроме случаев международных перевозок, разрешенных международными договорами России; о праве экспедитора не приступать к исполнению договора, если груз содержит запрещенные к перевозке вещества и нет возможности соблюсти все требования.

Закон вступит в силу поэтапно: базовые положения - с 1 сентября 2025 года, положения о реестре уведомлений - с 1 марта 2026 года, нормы об обязательной электронной форме - с 1 сентября 2026 года.

Действующие экспедиторы по состоянию на 1 марта 2026 года должны будут подать уведомление о своей деятельности в течение 60 дней.