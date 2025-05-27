В Минздраве назвали пять факторов, отказ от которых снижает общую смертность населения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ежедневное соблюдение пяти пунктов, среди которых - час ходьбы и 400 грамм овощей и фруктов в рационе, снижает общую смертность населения почти на 40%, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Пять факторов риска абсолютно четко влияют на смертность и на продолжительность жизни: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не досаливать, 400 грамм овощей и фруктов, час ходьбы в день или 30 минут интенсивной физической нагрузки. Если все вместе каждый день присутствует, то это на 39% снижает общую смертность", - сказала Драпкина во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, "такое не дает ни одна таблетка, ни одна высокотехнологичная операция".

"Факторы риска управляют нашей смертностью, здоровьем и продолжительностью жизни", - добавила Драпкина.

Она уточнила, что приводятся результаты научного исследования, которое "построено по всем законам эпидемиологии". Его проводят Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, все регионы России, а также центры здоровья, которых в настоящее время 484.

"Мы добиваемся того, чтобы их (центров здоровья - ИФ) было в расчете один на 200 тыс. человек", - отметила она.