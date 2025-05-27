Поиск

В Минздраве назвали пять факторов, отказ от которых снижает общую смертность населения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ежедневное соблюдение пяти пунктов, среди которых - час ходьбы и 400 грамм овощей и фруктов в рационе, снижает общую смертность населения почти на 40%, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Пять факторов риска абсолютно четко влияют на смертность и на продолжительность жизни: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не досаливать, 400 грамм овощей и фруктов, час ходьбы в день или 30 минут интенсивной физической нагрузки. Если все вместе каждый день присутствует, то это на 39% снижает общую смертность", - сказала Драпкина во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По ее словам, "такое не дает ни одна таблетка, ни одна высокотехнологичная операция".

"Факторы риска управляют нашей смертностью, здоровьем и продолжительностью жизни", - добавила Драпкина.
Она уточнила, что приводятся результаты научного исследования, которое "построено по всем законам эпидемиологии". Его проводят Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, все регионы России, а также центры здоровья, которых в настоящее время 484.

"Мы добиваемся того, чтобы их (центров здоровья - ИФ) было в расчете один на 200 тыс. человек", - отметила она.

Минздрав Оксана Драпкина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

Закон об особенностях продажи БАДов в РФ принят Госдумой

Шойгу сообщил, что Путин посетит Китай в сентябре

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

Госдума приняла закон о легализации гостевых домов

МВД РФ сообщило о росте в I кв. числа преступлений, совершенных иностранцами

Военные РФ за сутки сбили 204 украинских дрона, из них 141 - вне зоны СВО

Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Оксана Лут не исключила, что сбор зерна в РФ в 2025 году будет больше прошлогоднего

Оксана Лут не исключила, что сбор зерна в РФ в 2025 году будет больше прошлогоднего
Военная операция на Украине

С 20 по 27 мая нейтрализован 2331 дрон ВСУ, в том числе 1465 - вне зоны СВО

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о кратном увеличении атак ВСУ по гражданским объектам в России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });