Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон о предоставлении гражданам обязательной отчетности о проделанной работе лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.

Закон устанавливает требование к управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам представлять в течение первого квартала текущего года собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом за предыдущий год, а также по размещению указанного отчета в государственной информационной системе ЖКХ или региональной информационной системе при условии обеспечения размещения такого отчета в системе в автоматизированном режиме.

Минстрой России определит перечень сведений, обязательных для отражения в годовом отчете о деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе финансово-хозяйственной деятельности организации, за предыдущий год и форму такого отчета, предусматривает закон.

Организации будут обязаны размещать отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом начиная с первого квартала 2026 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон на заседании, отметил, что с 2024 года в Думу поступило 1162 жалобы на работу УК и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг.

По его словам, закон обяжет все управляющие компании отчитываться по единой форме и в ходе отчета объяснять, убеждать и обосновывать расходы, связанные с эксплуатацией дома.

"А это значит, что порядка будет больше. Плесень гибнет на свету. Чем больше света, тем больше прозрачности, тем больше порядка. Так что очень хорошо, что депутаты анализируют обращения и есть обратная связь", - сказал Володин.

Законом также предусматриваются изменения в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество в случае образования в результате перепланировки помещения новых помещений.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.