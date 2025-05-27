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Путин в среду проведет Совет по спорту с обсуждением развития адаптивного спорта

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 28 мая, в среду, в режиме видеоконференцсвязи проведет Совет по спорту, посвященный вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, сообщила пресс-служба Кремля.

"Среди тем для обсуждения: повышение доступности занятий адаптивной физической культуры и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов боевых действий - участников СВО; изменения в законодательстве в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и новые возможности, которые создаются благодаря этим изменениям", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут обсуждаться качество протезно-ортопедической помощи, оказываемой людям с ограниченными возможностями здоровья; решение проблемы дефицита кадров в сфере адаптивного спорта и др.

"В ходе Совета будут презентованы объекты в разных регионах России, где созданы условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, в мероприятии примут участие помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин; вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко; губернатор Тульской области, руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета Дмитрий Миляев; министр спорта РФ Михаил Дегтярев; руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков; представители федеральных органов власти, главы регионов, руководители общероссийских спортивных организаций и др.

Владимир Путин
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