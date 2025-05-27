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В Минздраве увидели необходимость профилактики покупки некачественных БАДов из-за рубежа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России важно профилактировать попадание к потребителям некачественных биологически активных добавок (БАДов) через нерегулируемые источники и предупреждать ее приобретение через маркетплейсы и зарубежные интернет-ресурсы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Важно профилактировать случаи попадания к потребителям некачественных БАДов через нерегулируемые источники. Мы видим позитивный пример внедрения системы маркировки лекарств, которая внедрялась на фоне пандемии со всеми сложностями, но в итоге она обеспечила практически нулевое присутствие контрафактной продукции, недоброкачественной продукции в легальной дистрибьюторской цепи", - сказал Глаголев во вторник на форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

По его словам, "параллельно с внедрением маркировки важно профилактировать возможность приобретения через маркетплейсы, через зарубежные интернет-ресурсы недоброкачественной продукции".

Помимо этого, по словам Глаголева, необходимо отслеживать изменения состава и технологии производства БАДов.
Рынок биологически активных добавок в России за пять лет увеличился в 2,5 раза; только за 2024 год было реализовано полмиллиарда упаковок БАДов на сумму 164 млрд рублей, сообщила ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Минздрав Сергей Глаголев
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