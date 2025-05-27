Песков заявил, что Путин и Фидан "в какой-то степени" обсуждали газовую тематику

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Газовая тематика "в какой-то степени" обсуждалась в ходе состоявшейся накануне беседы президента РФ Владимира Путина и главы МИД Турции Хакана Фидана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В какой-то - да. Безусловно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос "Интерфакса" о том, обсуждалась ли в ходе этой встречи газовая тематика.

Ранее сообщалось, что Путин принял в понедельник вечером в Кремле Фидана, который находится с визитом в Москве.