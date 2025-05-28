Глава МИД Турции в четверг прибудет на переговоры в Киев

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в четверг начнет двухдневный визит в столицу Украины, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Турции 29-30 мая посетит Украину по приглашению украинского коллеги Андрея Сибиги", - пишет агентство.

По информации "Анадолу", ожидается, что Фидан в ходе переговоров на Украине сообщит о готовности Турции продолжить предоставлять площадку для дальнейших российско-украинских переговоров.

В сообщении отмечается, что турецкий министр планирует провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и с другими украинскими официальными лицами.

"Анадолу" также отмечает, что в ходе встреч глава МИД Турции намерен "обсудить шаги по развитию сотрудничества, в особенности в области торговли, энергетики, обороны и безопасности на основе стратегического партнёрства между Анкарой и Киевом".

Также Фидан, по данным агентства, "обозначит готовность Турции участвовать в восстановлении Украины и необходимость обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море", а также "важность окончания конфликта дипломатическим путём и достижения устойчивого и справедливого мира".

Ранее на этой неделе глава турецкого МИД посетил с двухдневным визитом Москву. Фидана принял, в частности, президент РФ Владимир Путин.